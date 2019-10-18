Министр энергетики США Перри подал в отставку

18 октября, 2019, 10:16

Министр энергетики США Рик Перри сообщил президенту Дональду Трампу, что хочет уйти в отставку

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, решение может быть связано с информацией СМИ о роли Перри в попытках сменить руководство украинской компании "Нефтегаз Украины" и телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, после которого в США инициировали начало импичмента главы Белого дома.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что группа бизнесменов, которые хвастались связями с президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Рудольфом Джулиани, хотели изменить руководство "Нафтогаза", чтобы компании, контролируемые союзниками Трампа, могли получать выгодные контракты. Председатель Нафтогаза Андрея Коболева хотели заменить на Андрея Фаворова, руководителя газового направления НАК.

План провалился после того, как президент Украины Петр Порошенко проиграл на президентских выборах Владимиру Зеленскому.

Позже поставить у руля Нафтогаза более дружественный менеджмент пытался министр энергетики США Рик Перри. Он поднимал этот вопрос в ходе встречи с Зеленским в мае. Министр, в частности, предлагал ввести в наблюдательный совет компании выходца из Техаса, который в прошлом был одним из спонсоров Перри.