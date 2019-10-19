ГПУ изучает 7 "проблемных" банков, - Рябошапка

19 октября, 2019, 09:51

Генеральная прокуратура Украины проверяет материалы по семи украинских якобы проблемных банках, а также в ближайшее время будет предъявлено подозрение одному из бенефициаров

Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Направление продвижения активов из банков, которые были разграблены, средства выведены. В нашей работе сейчас не менее 6 таких банков и мы работаем в том направлении, чтобы эти средства вернуть государству, которые незаконно были выведены из этих банков", - сказал Рябошапка.

По его словам, нескольким фигурантам, которые являются бывшими бенефициарами этих банков, уже сообщено о подозрении.

"И сейчас мы очень близки к процессуальному результату по бенефициару еще одного крупного коммерческого банка. Не хотел бы называть имена", - добавил Рябошапка.