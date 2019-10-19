ГПУ изучает 7 "проблемных" банков, - Рябошапка
Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Направление продвижения активов из банков, которые были разграблены, средства выведены. В нашей работе сейчас не менее 6 таких банков и мы работаем в том направлении, чтобы эти средства вернуть государству, которые незаконно были выведены из этих банков", - сказал Рябошапка.
По его словам, нескольким фигурантам, которые являются бывшими бенефициарами этих банков, уже сообщено о подозрении.
"И сейчас мы очень близки к процессуальному результату по бенефициару еще одного крупного коммерческого банка. Не хотел бы называть имена", - добавил Рябошапка.
- Напомним, Рябошапка назвал себя "независимым" генпрокурором .
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