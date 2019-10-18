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Espreso.tvОбществоРябошапка назвал себя "независимым" генпрокурором

Рябошапка назвал себя "независимым" генпрокурором

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал себя независимым и сказал, что нет людей против кого бы он не открыл производство

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Да, я считаю себя независимым. Чтобы возбудить дело против себя, пожалуй, нет, не смогу, потому что это будет конфликт интересов", - заявил Рябошапка.

На вопрос журналистки о том, мог бы он открыть производство против Зеленского, Богдана или Коломойского он ответил:

"О вышеуказанных лицах, я уже сообщал на брифинге, что нет тех, против кого я бы не смог открыть производство, кроме тех случаев, когда это касается конфликта интересов", - отметил Рябошапка.

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