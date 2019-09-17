Преступления против Майдана: Рябошапка оставит следователей из управления спецрасследований
17 сентября, 2019, 22:30
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка пообещал, что команда следователей и прокуроров, которые расследуют дела Майдана, сможет и дальше работать по этому направлению
Об этом он заявил журналистам в ответ на вопрос, что будет с командой следователей и прокуроров Управления специальных расследований ГПУ, передает УНИАН.
Рябошапка заявил, что продолжать следственные функции для дорасследование майдановских дел не будут, "а что касается людей, которые работают в этом департаменте, то они смогут перейти как следователи в Государственное бюро расследований или остаться как прокуроры в Офисе генпрокурора и осуществлять процессуальное руководство в этих делах".
"Прокуроры же смогут продолжать осуществлять процессуальное руководство в делах, которые будет расследовать ГБР, чтобы была определенная связь, чтобы она не разрывалась", - добавил он.
- Напомним, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу преступлений против Майдана инкриминируют отдачу приказов по применению оружия, не предусмотренную внутренними инструкциями.
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