Преступления против Майдана: Рябошапка оставит следователей из управления спецрасследований

17 сентября, 2019, 22:30

Об этом он заявил журналистам в ответ на вопрос, что будет с командой следователей и прокуроров Управления специальных расследований ГПУ, передает УНИАН.

Рябошапка заявил, что продолжать следственные функции для дорасследование майдановских дел не будут, "а что касается людей, которые работают в этом департаменте, то они смогут перейти как следователи в Государственное бюро расследований или остаться как прокуроры в Офисе генпрокурора и осуществлять процессуальное руководство в этих делах".

"Прокуроры же смогут продолжать осуществлять процессуальное руководство в делах, которые будет расследовать ГБР, чтобы была определенная связь, чтобы она не разрывалась", - добавил он.