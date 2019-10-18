Усик дал установку Гвоздику перед боем с Бетербиевым

18 октября, 2019, 16:54

Известный украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями перед боем Гвоздик - Бетербиев

Об этом сообщает Luckypunch y facebook.

Украинский боксер Александр Усик, выступающий в супертяжелом весе, поддержал чемпиона WBC (Всемирный боксерский совет) в полутяжелом весе (до 76,2 кг) Александра Гвоздика накануне объединительного поединка против чемпиона IBF (Международная боксерская федерация) Артура Бетербиева.

"Саша, мы приехали тебя поддержать. Бей его так, как ты меня бил, я тебя прошу. Это больно", - сказал Усик.

Бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19 октября в Филадельфии.