Усик дал установку Гвоздику перед боем с Бетербиевым
18 октября, 2019, 16:54
Известный украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями перед боем Гвоздик - Бетербиев
Об этом сообщает Luckypunch y facebook.
Украинский боксер Александр Усик, выступающий в супертяжелом весе, поддержал чемпиона WBC (Всемирный боксерский совет) в полутяжелом весе (до 76,2 кг) Александра Гвоздика накануне объединительного поединка против чемпиона IBF (Международная боксерская федерация) Артура Бетербиева.
"Саша, мы приехали тебя поддержать. Бей его так, как ты меня бил, я тебя прошу. Это больно", - сказал Усик.
Бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19 октября в Филадельфии.
- Напомним, 16 октября Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя за титулы чемпиона мира WBC и IBF против россиянина Артура Бетербиева.
- 17 октября Александр Гвоздик и Артур Бетербиев провели традиционную дуэль взглядов накануне боя за чемпионские титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.
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