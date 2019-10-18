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Espreso.tvСпортУсик дал установку Гвоздику перед боем с Бетербиевым

Усик дал установку Гвоздику перед боем с Бетербиевым


фото: instagram
Известный украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями перед боем Гвоздик - Бетербиев

Об этом сообщает Luckypunch y facebook.

Украинский боксер Александр Усик, выступающий в супертяжелом весе, поддержал чемпиона WBC (Всемирный боксерский совет) в полутяжелом весе (до 76,2 кг) Александра Гвоздика накануне объединительного поединка против чемпиона IBF (Международная боксерская федерация) Артура Бетербиева.

"Саша, мы приехали тебя поддержать. Бей его так, как ты меня бил, я тебя прошу. Это больно", - сказал Усик.

Бой Гвоздик - Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19 октября в Филадельфии.

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