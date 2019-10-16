 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛюбой удар может стать последним, - Гвоздик о бое с российским нокаутером

Любой удар может стать последним, - Гвоздик о бое с российским нокаутером


фото: BoxingScene
Украинский боксер Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя за титулы чемпиона мира WBC и IBF против россиянина Артура Бетербиева

Об этом сообщает BoxingScene .

Перед объединительным поединком чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик считает, что обладатель титула IBF (Международной боксерской федерации) Артур Бетербиев в бою с ним избежит ошибок, которые он допустил в противостоянии с британцем Каллум Джонсоном, который отправил россиянина в нокдаун.

"Это бокс, здесь все может быть. Мне кажется, Бетербиев был немного неосторожным в том бою, но я не имею надежд, что такое случится в поединке со мной. Тогда Артур просто недооценил противника. Мы в полутяжелом весе, здесь любой удар может быть последним, завершающим ", - сказал Гвоздик.

Бой между Гвоздиком и Бетербиевым состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center.

  • 14 сентября Александр Гвоздик провел первую дуэль взглядов с Артуром Бетербиевым перед поединком за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать