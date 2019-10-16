Любой удар может стать последним, - Гвоздик о бое с российским нокаутером

16 октября, 2019, 11:03

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя за титулы чемпиона мира WBC и IBF против россиянина Артура Бетербиева

Об этом сообщает BoxingScene .

Перед объединительным поединком чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик считает, что обладатель титула IBF (Международной боксерской федерации) Артур Бетербиев в бою с ним избежит ошибок, которые он допустил в противостоянии с британцем Каллум Джонсоном, который отправил россиянина в нокдаун.

"Это бокс, здесь все может быть. Мне кажется, Бетербиев был немного неосторожным в том бою, но я не имею надежд, что такое случится в поединке со мной. Тогда Артур просто недооценил противника. Мы в полутяжелом весе, здесь любой удар может быть последним, завершающим ", - сказал Гвоздик.

Бой между Гвоздиком и Бетербиевым состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center.