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Espreso.tvСпортГвоздик - Бетербиев: обнародован зрелищный трейлер боя украинца против россиянина

Гвоздик - Бетербиев: обнародован зрелищный трейлер боя украинца против россиянина


фото: twitter
Обнародован официальный трейлер объединительного поединка за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым

Видео опубликовано на канале промоутерской компании Top Rank в Youtube.

Бой чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александра Гвоздика против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Артура Бетербиева состоится 18 октября в Филдельфии (США).

  • 14 сентября Александр Гвоздик провел первую дуэль взглядов с Артуром Бетербиевым перед поединком за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
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