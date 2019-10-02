Гвоздик - Бетербиев: обнародован зрелищный трейлер боя украинца против россиянина
2 октября, 2019, 13:05
Обнародован официальный трейлер объединительного поединка за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым
Видео опубликовано на канале промоутерской компании Top Rank в Youtube.
Бой чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александра Гвоздика против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Артура Бетербиева состоится 18 октября в Филдельфии (США).
- 14 сентября Александр Гвоздик провел первую дуэль взглядов с Артуром Бетербиевым перед поединком за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
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