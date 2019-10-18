 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинский футболист может перейти в "Челси"

Украинский футболист может перейти в "Челси"


фото: REUTERS
Хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сферу интересов лондонского "Челси"

Об этом сообщает SportArena.

Один из тренеров "Челси", легендарный полузащитник Клод Макелеле, в восторге от игры украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского, и планирует инициировать трансфер футболиста в чемпионат Англии.

По словам Тараса Гереги, вице-президента ОО "Эпицентр-детям", который вместе с прославленным французом работает над футбольным проектом в Украине, Макелеле хочет взять этот трансфер в собственные руки.

"Буду говорить Фрэнку Лэмпарду. Я вижу в центре поля связки Канте-Жоржиньйо-Малиновский. Я слежу за ним два года. Он очень хорошо играл в Бельгии. Не просто так итальянская команда купила его. Это очень умный футболист. Я уже рассказывал о нем скаутам Челси", - признался Тарас Герега.

Руслан Малиновский присоединился к "Аталанте" летом этого года, в целом провел 8 матчей за итальянский клуб, и результативными действиями не отличался.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать