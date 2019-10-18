Украинский футболист может перейти в "Челси"

18 октября, 2019, 18:07

Хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сферу интересов лондонского "Челси"

Об этом сообщает SportArena.

Один из тренеров "Челси", легендарный полузащитник Клод Макелеле, в восторге от игры украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского, и планирует инициировать трансфер футболиста в чемпионат Англии.

По словам Тараса Гереги, вице-президента ОО "Эпицентр-детям", который вместе с прославленным французом работает над футбольным проектом в Украине, Макелеле хочет взять этот трансфер в собственные руки.

"Буду говорить Фрэнку Лэмпарду. Я вижу в центре поля связки Канте-Жоржиньйо-Малиновский. Я слежу за ним два года. Он очень хорошо играл в Бельгии. Не просто так итальянская команда купила его. Это очень умный футболист. Я уже рассказывал о нем скаутам Челси", - признался Тарас Герега.

Руслан Малиновский присоединился к "Аталанте" летом этого года, в целом провел 8 матчей за итальянский клуб, и результативными действиями не отличался.