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Espreso.tvСпортСборная Украины без проблем победила Литву в матче квалификации Евро-2020

Сборная Украины без проблем победила Литву в матче квалификации Евро-2020


фото: REUTERS
В матче 7-го тура отбора на Евро-2020 сборная Украины победила соперников из Литвы со счетом 2: 0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

11 октября, в матче 7-го тура отбора на Евро-2020, сборная Украины благодаря дублю Руслана Малиновского победила соперников из Литвы со счетом 2: 0.

Хавбек "Аталанты" открыл счет на 29-й минуте, после элегантной голевой передачи от нападающего донецкого "Шахтера" Жуниора Мораес, для форварда это первый ассист за сборную Украины.

А уже на 58-й минуте противостояния Руслан Малиновский удвоил преимущество Украинская забив красивый гол со штрафного. Для Малиновского это шестая результативное действие за последние четыре матча сборной.

После 6-ти матчей украинцы возглавляют группу В, имея в активе 16 пунктов.

Отборочный турнир Евро-2020

7-й тур

Группа B

11 октября, Харьков, стадион "Металлист"

Украина - Литва 2: 0

Голы: Малиновский, 29, 58

Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Цыганков, 64), Зинченко, Малиновский, Марлос (Коноплянка, 59), Мораес.

 

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