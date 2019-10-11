Сборная Украины без проблем победила Литву в матче квалификации Евро-2020
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
11 октября, в матче 7-го тура отбора на Евро-2020, сборная Украины благодаря дублю Руслана Малиновского победила соперников из Литвы со счетом 2: 0.
Хавбек "Аталанты" открыл счет на 29-й минуте, после элегантной голевой передачи от нападающего донецкого "Шахтера" Жуниора Мораес, для форварда это первый ассист за сборную Украины.
А уже на 58-й минуте противостояния Руслан Малиновский удвоил преимущество Украинская забив красивый гол со штрафного. Для Малиновского это шестая результативное действие за последние четыре матча сборной.
После 6-ти матчей украинцы возглавляют группу В, имея в активе 16 пунктов.
Отборочный турнир Евро-2020
7-й тур
Группа B
11 октября, Харьков, стадион "Металлист"
Украина - Литва 2: 0
Голы: Малиновский, 29, 58
Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Цыганков, 64), Зинченко, Малиновский, Марлос (Коноплянка, 59), Мораес.
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