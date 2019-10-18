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Espreso.tvОбществоРябошапка назначил себе заместителем прокурора Крыма

Рябошапка назначил себе заместителем прокурора Крыма


фото: ark.gp.gov.ua
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Гюндуза Мамедов на должность своего заместителя

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 18 октября 2019 года подписал приказ о назначении Гюндуза Мамедова на должность заместителя генерального прокурора", - говорится в сообщении.

С августа 2016 года Мамедов - прокурор Автономной Республики Крым.

Справка. С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района города Одессы. В 2012- 2013 годах работал в аппарате прокуратуры Киевской области. С декабря 2013 года по июль 2014 Гюндуз Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днипровской экологической прокуратуры. В июле 2014 года назначен прокурором. Одессы, в декабре 2015 года - заместителем прокурора Одесской области.

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