Рябошапка назначил себе заместителем прокурора Крыма
Об этом сообщает пресс служба ГПУ.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 18 октября 2019 года подписал приказ о назначении Гюндуза Мамедова на должность заместителя генерального прокурора", - говорится в сообщении.
С августа 2016 года Мамедов - прокурор Автономной Республики Крым.
Справка. С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района города Одессы. В 2012- 2013 годах работал в аппарате прокуратуры Киевской области. С декабря 2013 года по июль 2014 Гюндуз Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днипровской экологической прокуратуры. В июле 2014 года назначен прокурором. Одессы, в декабре 2015 года - заместителем прокурора Одесской области.
-
Рябошапка назначил экс-чиновника СБУ Трепака своим заместителем
Читайте также
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
-
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
Читайте также
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
-
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле