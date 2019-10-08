8 октября, 2019, 10:08

Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака на должность заместителя Генерального прокурора

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

С 2000 года Трепак был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях.

С 2015 по 2016 годы Виктор Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Новый заместитель Рябошапки также руководил задержанием судьи Зварыча.

2 декабря 2008 против главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича (известного как "судья-колядник") ГПУ возбудила производство за взяточничество. Во время обысков у него изъяли $1 млн, 2 млн грн. 15 декабря того же года ГПУ объявила Зварича в розыск, поскольку он исчез. 18 декабря 2008 г. Рада разрешила его арестовать. 9 марта 2009 г. во Львове в квартире, где жил Зварич, сотрудники СБУ задержали судью. Руководил операцией по задержанию подполковник СБУ Виктор Трепак.

Подозреваемый в организации незаконной слежки за журналистом Георгием Гонгадзе, его похищении и убийстве ексначальник главного управления криминального поиска МВД Украины Алексей Пукач, который с 2003 года скрывался от органов следствия и суда, был задержан 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области. Пукач задержан в результате спецоперации СБУ. Непосредственное участие в ней принимал подполковник СБУ Виктор Трепак.

12 ноября 2015 г. первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак написал заявление на имя президента Порошенко об увольнении с занимаемой должности. Причиной стало игнорирование тогдашним генпрокурором Виктором Шокиным дела "бриллиантовых прокуроров"

Виктор Трепак также известен и тем, что передал в НАБУ полный текст "черной бухгалтерии Партии регионов".