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Espreso.tvСпортГвоздик - Бетербиев: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца против россиянина

Гвоздик - Бетербиев: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца против россиянина


фото: twitter
Против ночи 19 октября во Филадельфии украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев бьются в объединительном поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Александр Гвоздик является чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) версии WBC (Всемирного боксерского совета). Артур Бетербиев владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).

Украинец выиграл на профессиональном ринге все 17 боев, 14 из которых завершил досрочно. Россиянин во всех своих 14 поединках победил нокаутом. В обоих боксеров нет никакой поражение.

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