Гвоздик - Бетербиев: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца против россиянина
18 октября, 2019, 08:01
Против ночи 19 октября во Филадельфии украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев бьются в объединительном поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Александр Гвоздик является чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) версии WBC (Всемирного боксерского совета). Артур Бетербиев владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).
Украинец выиграл на профессиональном ринге все 17 боев, 14 из которых завершил досрочно. Россиянин во всех своих 14 поединках победил нокаутом. В обоих боксеров нет никакой поражение.
- Напомним, 16 октября Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя за титулы чемпиона мира WBC и IBF против россиянина Артура Бетербиева.
- 17 октября Александр Гвоздик и Артур Бетербиев провели традиционную дуэль взглядов накануне боя за чемпионские титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.
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