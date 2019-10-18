Гвардиола поздравил Зинченко со свадьбой

18 октября, 2019, 17:15

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил украинца Александра Зинченко со свадьбой

Об этом сообщает Manchester Evening News.

После квалификационного матча Евро-2020, Украина - Португалия (2:1), где наша сборная обеспечила себе выход на европейский форум, универсальный футболист Александр Зинченко сделал предложение своей девушке Владе Седан.

Помолвку украинца прокомментировал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Зинченко теперь будет тренироваться еще усерднее? Не знаю, но поздравляю Алекса и его будущую жену", - сказал специалист.

В следующем матче чемпионата Англии, "Манчестер Сити" сыграет против "Кристал Пэлас".