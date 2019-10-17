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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины Зинченко сделал предложение своей девушке на НСК "Олимпийский"

Футболист сборной Украины Зинченко сделал предложение своей девушке на НСК "Олимпийский"


фото: Instagram
Игрок сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение своей девушке - телеведущей Владе Седан - на стадионе "Олимпийский"

Об этом Зинченко написал в Instagram.

"Самое главное "да" в моей жизни", - подписал футболист английского "Манчестер Сити" фото с невестой, которая работает ведущей на телеканале "Футбол 1".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самое главное «ДА» в моей жизни

Публикация от Alex Zinchenko (@ zinchenko_96)

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