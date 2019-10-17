Футболист сборной Украины Зинченко сделал предложение своей девушке на НСК "Олимпийский"
17 октября, 2019, 10:56
Игрок сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение своей девушке - телеведущей Владе Седан - на стадионе "Олимпийский"
Об этом Зинченко написал в Instagram.
"Самое главное "да" в моей жизни", - подписал футболист английского "Манчестер Сити" фото с невестой, которая работает ведущей на телеканале "Футбол 1".
- Напомним, 15 октября британское издание The Sun посвятило материал телеведущей Владе Седан, которая встречается с футболистом сборной Украины и "Манчестер Сити" Александром Зинченко.
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