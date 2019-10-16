Британский таблоид The Sun посвятил материал украинской красавицы-телеведущей - девушке Зинченко. ФОТО

16 октября, 2019, 17:10

Британское издание The Sun посвятило материал телеведущей Владе Седан, которая встречается с футболистом сборной Украины и "Манчестер Сити" Александром Зинченко

Об этом сообщает Еспрессо.TV со ссылкой на The Sun.

The Sun рассказывает о романе Влады Седан (Щегловой) с Александром Зинченко и сопровождает материал откровенными снимками телеведущей канала "Футбол 1" и фото со звездами мирового футбола, такими, как Кришитану Роналду и Хосеп Гвардиола.

Таблоид отмечает, что Седан имеет 170 тыс. подписчиков в Instagram, а в Манчестер проехала не только ради Зинченко. Англичане утверждают, что у украинки есть амбиции на британском телевидении и убеждены, что ведущая вполне органично дополняла бы на местном футбольном шоу Match of the Day местных экспертов - бывших футболистов Гарри Линекера, Алана Ширера и Йена Райта.