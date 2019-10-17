У Лаврова жалуются, что условия Украины по роспуску "Л/ДНР" препятствуют реализации Минска
17 октября, 2019, 16:36
В Министерстве иностранных дел РФ считают, что требование Украины распустить террористические организации "ДНР" и "ЛНР" мешает выполнению Минских договоренностей
Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Интерфакс.
По ее словам, подобные заявления "наносят удар по первичной задачи: реализации Минских договоренностей и создании ... обновленной атмосферы доверия между людьми, которые имеют разные взгляды на будущее украинского общества".
Представитель российского МИД подчеркнула, что Москва отказывается рассматривать заявление о роспуске "Л/ДНР" как консолидированную позицию Киева.
- 15 октября в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Во время заседания украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при условии роспуска квазиугруповань "Л / ДНР" и полного прекращения огня.
- В Кремле заявили, что это требование достаточно неожиданное для Москвы, Берлина и Парижа.
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