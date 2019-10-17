У Лаврова жалуются, что условия Украины по роспуску "Л/ДНР" препятствуют реализации Минска

17 октября, 2019, 16:36

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что требование Украины распустить террористические организации "ДНР" и "ЛНР" мешает выполнению Минских договоренностей

Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Интерфакс.

По ее словам, подобные заявления "наносят удар по первичной задачи: реализации Минских договоренностей и создании ... обновленной атмосферы доверия между людьми, которые имеют разные взгляды на будущее украинского общества".

Представитель российского МИД подчеркнула, что Москва отказывается рассматривать заявление о роспуске "Л/ДНР" как консолидированную позицию Киева.