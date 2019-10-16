Украина назвала роспуск "ЛНР" и "ДНР" обязательным условием выполнения Минских соглашений

16 октября, 2019, 07:57

Выполнение политической части Минских договоренностей возможно лишь при условии роспуска террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также полного прекращения огня и вывода из Украины российской армии

Об этом на переговорах в Минске заявила украинская сторона, сообщает в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазиугруповань" Л / ДНР ", полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; встановление контроля за неподконтрольным Украиной участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями ", - написала Олифер.

Кроме того, представители Украины в очередной раз подчеркнули на необходимости выхода ОРДЛО с рублевой валютной зоны, возвращении украинской государственной и частной собственности, а также восстановление уплаты налогов в бюджет Украины.