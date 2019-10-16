Кремль о требовании Украины распустить "Л/ДНР": Это неожиданно для Москвы, Берлина и Парижа
По словам Пескова, это требование весьма неожиданная для Москвы, для Берлина и Парижа, сообщает РБК.
"Это новые требования, поступают новые требования от украинской стороны. Здесь можно сказать, что такие новые требования весьма неожиданны... Пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, ранее поставленных подписей, пока непонятно", - заявил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему такое заявление может быть уходом от выполнения Минских договоренностей, Песков заявил следующее:
"Этот комплекс мероприятий также был парафирован представителями этих республик, и финализация комплекса мероприятий, как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик", - уверен спикер.
- Напомним, во время переговоров в Минске украинская сторона назвала роспуск "ЛНР" и "ДНР" обязательным условием выполнения Минских соглашений.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха