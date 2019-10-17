Макгрегор назвал имя следующего соперника в UFC
Об этом сообщает UFC в twitter.
"С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре", - написал Макгрегор.
Бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Фрэнки Эдгар дал свое согласие на бой с ирландцем, который ранее владел титулами в двух весовых категориях - полулегком (до 66 кг) и легкой (до 70 кг).
"Спасибо. Я уже согласился. Теперь дело за тобой и Уайтом", - написал Эдгар, имея в виду президента UFC Дейну Уайта.
Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, когда его победил российский боец Хабиб Нурмагомедов, который защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Ранее Эдгар неоднократно заявлял о желании провести бой с МакГрегором. Последний раз американец дрался в июле и проиграл в чемпионском поединке соотечественнику Максу Холлоуэю.
Q: Whose birthday is it !?- UFC (@ufc) October 16, 2019
A: @FrankieEdgar pic.twitter.com/EqUP2wNrPg
- Напомним, знаменитый боец смешанных единоборств ирландец Конор МакГрегор 22 октября посетит Киев .
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