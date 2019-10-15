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Espreso.tvСпортСамый известный боец UFC Макгрегор посетит Киев

Самый известный боец UFC Макгрегор посетит Киев


фото: twitter
Знаменитый боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор 22 октября посетит Киев

Об этом сообщает chmpclub в Instagram.

Конор Макгрегор 22 октября приедет в Киев в рамках специального приглашения одной из букмекерских компаний, которая организует закрытую вечеринку со звездами спорта, телеведущими, музыкантами.

31-летний Макгрегор выступает в сильнейшем промоушене смешанных единоборств в мире - UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате) и является бывшим чемпионом в полулегком (до 66 кг) и легком весе (до 70 кг).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы любим делать сюрпризы. 22 октября в Champion Hall x Parimatch будет мировая звезда UFC @thenotoriousmma. Развлекательная программа начнется около 19:00 и продлится до полуночи. Закрытая вечеринка со звездами спорта, телеведущих, музыкантами, а музыкальным хедлайнером будет зажигательная @maruvofficial. Не упустите шанс увидеть легендарного бойца! Информация по номеру телефона: +380 (67) 622 77 77

Публикация от Champion Hall х Parimatch (@chpmclub)

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