Самый известный боец UFC Макгрегор посетит Киев
Об этом сообщает chmpclub в Instagram.
Конор Макгрегор 22 октября приедет в Киев в рамках специального приглашения одной из букмекерских компаний, которая организует закрытую вечеринку со звездами спорта, телеведущими, музыкантами.
31-летний Макгрегор выступает в сильнейшем промоушене смешанных единоборств в мире - UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате) и является бывшим чемпионом в полулегком (до 66 кг) и легком весе (до 70 кг).
Мы любим делать сюрпризы. 22 октября в Champion Hall x Parimatch будет мировая звезда UFC @thenotoriousmma. Развлекательная программа начнется около 19:00 и продлится до полуночи. Закрытая вечеринка со звездами спорта, телеведущих, музыкантами, а музыкальным хедлайнером будет зажигательная @maruvofficial. Не упустите шанс увидеть легендарного бойца! Информация по номеру телефона: +380 (67) 622 77 77
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15 августа стало известно, что Конор МакГрегор ударил в лицо пожилого мужчину, который отказался с ним выпить в пабе.
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