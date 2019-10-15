Самый известный боец UFC Макгрегор посетит Киев

15 октября, 2019, 17:29

Знаменитый боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор 22 октября посетит Киев

Об этом сообщает chmpclub в Instagram.

Конор Макгрегор 22 октября приедет в Киев в рамках специального приглашения одной из букмекерских компаний, которая организует закрытую вечеринку со звездами спорта, телеведущими, музыкантами.

31-летний Макгрегор выступает в сильнейшем промоушене смешанных единоборств в мире - UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате) и является бывшим чемпионом в полулегком (до 66 кг) и легком весе (до 70 кг).

15 августа стало известно, что Конор МакГрегор ударил в лицо пожилого мужчину, который отказался с ним выпить в пабе.

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