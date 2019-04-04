"Украинская диверсантов" в оккупированном Крыму приговорили к 14 годам колонии
4 апреля, 2019, 09:48
Оккупированный Севастопольский городской суд приговорил украинцев Владимира Дудко и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого
Об этом сообщает российское издание ТАСС.
"Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудко Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима", - говорится в решении судей.
- Напомним, Владимира Дудко задержали 9 ноября 2016 г. в Севастополе по очередному сфабрикованному делу "украинских диверсантов" вместе с Дмитрием Штыбликовым и Алексеем Бессарабовым.
- 26 декабря украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Дудке грозит инсульт.
- Климент рассказал о деталях и причинах своего задержания оккупационными властями Крыма.
- Вечером 3 марта задержанного оккупационными властями Крыма архиепископа Климента отпустили из полиции.
- 4 марта МИД Украины выразил протест России из-за задержания архиепископа Православной церкви Украины Климента в оккупированном Крыму.
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