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"Украинская диверсантов" в оккупированном Крыму приговорили к 14 годам колонии


фото: ТАСС
Оккупированный Севастопольский городской суд приговорил украинцев Владимира Дудко и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудко Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима", - говорится в решении судей.

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