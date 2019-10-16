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Espreso.tvСпортРоналду ошарашил суммой, которую за год заработал на рекламе в Instagram

Роналду ошарашил суммой, которую за год заработал на рекламе в Instagram


фото: gazzetta.it
Португальский футболист Криштиану Роналду за 2018 получил за рекламные посты в Instagram 44,1 млн евро

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

По данным источника, в прошлом году Криштиану Роналду разместил 49 рекламных постов за 900 тыс. евро каждый, в сумме принесло ему 44,1 млн евро. Аргентинский форвард Лионель Месси отличился 36 постами, каждый из которых принес ему 590 тыс. евро. Заработок аргентинца составил 21 млн евро.

В общем Роналду и Месси занимают первое и второе места по поступлениям от рекламы в Instagram. Третье место в американской супермодели Кендалл Дженнер (14,4 млн евро), четвертую позицию занял бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, который заработал 10 млн является евро.

Роналду опережает Месси по количеству подписчиков в Instagram - 186 млн против 133 млн.

Интересно, что зарплата Роналду в итальянском "Ювентусе" составляет 31 млн евро в год.

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