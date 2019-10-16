Роналду ошарашил суммой, которую за год заработал на рекламе в Instagram
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .
По данным источника, в прошлом году Криштиану Роналду разместил 49 рекламных постов за 900 тыс. евро каждый, в сумме принесло ему 44,1 млн евро. Аргентинский форвард Лионель Месси отличился 36 постами, каждый из которых принес ему 590 тыс. евро. Заработок аргентинца составил 21 млн евро.
В общем Роналду и Месси занимают первое и второе места по поступлениям от рекламы в Instagram. Третье место в американской супермодели Кендалл Дженнер (14,4 млн евро), четвертую позицию занял бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, который заработал 10 млн является евро.
Роналду опережает Месси по количеству подписчиков в Instagram - 186 млн против 133 млн.
Интересно, что зарплата Роналду в итальянском "Ювентусе" составляет 31 млн евро в год.
- 24 июля стало известно, что португальский футболист Криштиану Роналду зарабатывает в Instagram больше всех спортсменов мира .
- В январе Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, которая преодолела историческую отметку в 150 млн подписчиков в Instagram. Сейчас у португальца 176 млн поклонников.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха