Пресс-служба Офиса президента перепутала Латвию и Литву в заметке о визите Зеленского
16 октября, 2019, 22:45
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского перепутала в сообщениях на Facebook названия двух прибалтийских стран - Литвы и Латвии
Скрины с ошибками обнародовал общественный активист Юрий Гудименко.
"Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры", - отмечалось в заметке. Хотя на фото были четко видны латвийские флаги.
Пост был затем исправлен и в нем сообщалось: "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Латвия - лучшие кадры".
Впоследствии этот пост был удален, чтобы не была видна история изменений. Уже в 22:36 пост был вновь опубликован.
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября встретился с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха