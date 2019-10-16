Пресс-служба Офиса президента перепутала Латвию и Литву в заметке о визите Зеленского

16 октября, 2019, 22:45

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского перепутала в сообщениях на Facebook названия двух прибалтийских стран - Литвы и Латвии

Скрины с ошибками обнародовал общественный активист Юрий Гудименко.

"Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры", - отмечалось в заметке. Хотя на фото были четко видны латвийские флаги.

Пост был затем исправлен и в нем сообщалось: "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Латвия - лучшие кадры".

Впоследствии этот пост был удален, чтобы не была видна история изменений. Уже в 22:36 пост был вновь опубликован.