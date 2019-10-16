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Espreso.tvОбществоПресс-служба Офиса президента перепутала Латвию и Литву в заметке о визите Зеленского

Пресс-служба Офиса президента перепутала Латвию и Литву в заметке о визите Зеленского

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского перепутала в сообщениях на Facebook названия двух прибалтийских стран - Литвы и Латвии

Скрины с ошибками обнародовал общественный активист Юрий Гудименко.

"Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры", - отмечалось в заметке. Хотя на фото были четко видны латвийские флаги.

Пост был затем исправлен и в нем сообщалось: "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Латвия - лучшие кадры".

Впоследствии этот пост был удален, чтобы не была видна история изменений. Уже в 22:36 пост был вновь опубликован.

  • Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября встретился с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом.

 

 

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