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Espreso.tvСпортЛьюис красноречиво оценил дебют Усика в супертяжелом весе

Льюис красноречиво оценил дебют Усика в супертяжелом весе


фото: BoxingScene
Знаменитый британский боксер Леннокс Льюис метафорически прокомментировал дебют Украинский Александра Усика в супертяжелом весе

Об этом бывший абсолютный чемпион мира написал в twitter

По словам Льюиса, побежденный Усиком американец Чазз Уизерспун оказался соперником невысокого уровня, однако украинец доказал, что чувствовать себя в супертяжелом весе уверенно.

"После дебюта Усика в тяжелом весе встал вопрос. Не думаю, что Уизерспун то испытание, которое нужно было Александру. Но он погрузился в воды тяжелого веса и понял, что они не не так уж и горячие! Очень хочется увидеть что-то еще", - написал Льюис.

 

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