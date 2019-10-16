Льюис красноречиво оценил дебют Усика в супертяжелом весе
Об этом бывший абсолютный чемпион мира написал в twitter
По словам Льюиса, побежденный Усиком американец Чазз Уизерспун оказался соперником невысокого уровня, однако украинец доказал, что чувствовать себя в супертяжелом весе уверенно.
"После дебюта Усика в тяжелом весе встал вопрос. Не думаю, что Уизерспун то испытание, которое нужно было Александру. Но он погрузился в воды тяжелого веса и понял, что они не не так уж и горячие! Очень хочется увидеть что-то еще", - написал Льюис.
The heavyweight division has a new question mark with the entrance of @usykaa I do not think Witherspoon was the real test he needed, but he's dipped his toe into the heavyweight waters and found that it's not too hot ! Looking forward to seeing more. #UsykWitherspoon- Lennox Lewis (@LennoxLewis) October 13 2019
- 13 октября во Чикаго Усик победил американца Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.
- Александр Усик заявил, что готов драться с сильнейшими тяжеловесами мира - Джошуа, Энди Руисом и Деонтеем Уайлдером.
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