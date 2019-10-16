Льюис красноречиво оценил дебют Усика в супертяжелом весе

16 октября, 2019, 11:56

Знаменитый британский боксер Леннокс Льюис метафорически прокомментировал дебют Украинский Александра Усика в супертяжелом весе

Об этом бывший абсолютный чемпион мира написал в twitter

По словам Льюиса, побежденный Усиком американец Чазз Уизерспун оказался соперником невысокого уровня, однако украинец доказал, что чувствовать себя в супертяжелом весе уверенно.

"После дебюта Усика в тяжелом весе встал вопрос. Не думаю, что Уизерспун то испытание, которое нужно было Александру. Но он погрузился в воды тяжелого веса и понял, что они не не так уж и горячие! Очень хочется увидеть что-то еще", - написал Льюис.

The heavyweight division has a new question mark with the entrance of @usykaa I do not think Witherspoon was the real test he needed, but he's dipped his toe into the heavyweight waters and found that it's not too hot ! Looking forward to seeing more. #UsykWitherspoon - Lennox Lewis (@LennoxLewis) October 13 2019