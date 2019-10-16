День в зоне в ООС: 14 обстрелов, Золотое попало под огонь
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды у Лебединского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм и гранатометов различных систем; дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды у Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Песков - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Новомихайловка - из подствольных гранатометов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 4 обстрела наших позиций: у Золотого - из стрелкового оружия с крупнокалиберными пулеметами включительно; неподалеку Зайцева - из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2 и СПГ; у Луганского - из минометов калибра 82 мм; неподалеку Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов.
В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди украинских бойцов нет.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в зоне разведения сил у Золотого и Петровского режим тишины сохраняется уже два дня.
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