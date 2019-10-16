 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский говорит, что у Золотого уже два дня не стреляли. Штаб ООС утром сообщил о двух обстрелах россиян

Зеленский говорит, что у Золотого уже два дня не стреляли. Штаб ООС утром сообщил о двух обстрелах россиян

Президент Владимир Зеленский заявил, что в зоне разведения сил у Золотого и Петровского режим тишины сохраняется уже два дня. Штаб ООС, наоборот, заявил об обстреле в районе Золотого

Слова Зеленского, которые он сказал отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Латвии Эгилом Левитсом в Риге, приводит пресс-служба президента.

"В зоне разведения сил у Золотого и Петровского тишина сохраняется уже два дня, тогда как на других участках фронта продолжаются обстрелы, и за минувшие сутки погибли два украинских военных, в частности молодая женщина", - говорится в сообщении.

Зеленский также отметил, что разведение сил в районе Станицы Луганской прошло хорошо и сейчас там строят мост.

Глава государства напомнил, что разведение сил в районе Золотого и Петровского должно стать вторым шагом в достижении устойчивого мира на Донбассе. Первым шагом было взаимное освобождение удерживаемых лиц.

В то же время штаб Операции объединенных сил утром 16 октября сообщил, что в районе Золотого произошли два обстрела со стороны боевиков: из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать