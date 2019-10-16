Зеленский говорит, что у Золотого уже два дня не стреляли. Штаб ООС утром сообщил о двух обстрелах россиян
Слова Зеленского, которые он сказал отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Латвии Эгилом Левитсом в Риге, приводит пресс-служба президента.
"В зоне разведения сил у Золотого и Петровского тишина сохраняется уже два дня, тогда как на других участках фронта продолжаются обстрелы, и за минувшие сутки погибли два украинских военных, в частности молодая женщина", - говорится в сообщении.
Зеленский также отметил, что разведение сил в районе Станицы Луганской прошло хорошо и сейчас там строят мост.
Глава государства напомнил, что разведение сил в районе Золотого и Петровского должно стать вторым шагом в достижении устойчивого мира на Донбассе. Первым шагом было взаимное освобождение удерживаемых лиц.
В то же время штаб Операции объединенных сил утром 16 октября сообщил, что в районе Золотого произошли два обстрела со стороны боевиков: из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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