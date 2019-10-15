Украинская теннисистка победила россиянку на турнире в Москве
15 октября, 2019, 16:35
WTA. Москва. 1/16 финала
Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила соперницу россиянку Дарью Касаткину в первом матче Кубка Кремля
Об этом сообщает Еспресо.TV .
28-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская обыграла россиянку Дарью Касаткину, которая занимает тридцать седьмое место в рейтинге WTA (Женская теннисная организация), в матче первого раунда Кубка Кремля. Противостояние продолжалось час и 21 минуту.
Соперницей Ястремской во втором раунде станет представительница Бельгии, 120-я ракетка планеты Кристен Флипкенс.
WTA. Москва. 1/16 финала
Даяна Ястремская (Украина) - Дарья Касаткина (Россия) 6: 1, 6: 4
- На соревнованиях в Москве также заявлена первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в статусе лидера посева стартует во втором раунде.
- 26 сентября, известная украинская теннисистка Леся Цуренко восстановилась от травмы локтя и впервые начала тренировки.
- 5 октября Даяна Ястремская в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в финал турнира в Пекине и стала первой в истории украинкой, которая пробилась в решающий матч соревнований серии WTA Premier Mandatory.
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