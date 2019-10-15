Украинская теннисистка победила россиянку на турнире в Москве

15 октября, 2019, 16:35

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила соперницу россиянку Дарью Касаткину в первом матче Кубка Кремля

Об этом сообщает Еспресо.TV .

28-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская обыграла россиянку Дарью Касаткину, которая занимает тридцать седьмое место в рейтинге WTA (Женская теннисная организация), в матче первого раунда Кубка Кремля. Противостояние продолжалось час и 21 минуту.

Соперницей Ястремской во втором раунде станет представительница Бельгии, 120-я ракетка планеты Кристен Флипкенс.

WTA. Москва. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) - Дарья Касаткина (Россия) 6: 1, 6: 4