Ястремская стала первой украинкой, которая сыграет в финале турнира WTA Premier Mandatory

5 октября, 2019, 10:17

Даяна Ястремская в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в финал турнира в Пекине и стала первой в истории украинкой, которая сыграет в решающем матче соревнований серии WTA Premier Mandatory

Об этом сообщает Tennisua.org .

В полуфинальном матче латвийско-украинский дуэт Остапенко - Ястремская победил сестер Каролину и Кристину Плишкова из Чехии: 4: 6, 6: 4, 10: 6.

Судьба встречи решилась на первом же матчболе, благодаря видеоповтору. Судья зафиксировал аут на приеме у Елены Остапенко, однако теннисистки воспользовались повтором, который показал, что мяч попал в линию.

Ястремская стала первой в истории украинкой, которая сыграет в финале турнира категории WTA Premier Mandatory как в парном, так и в одиночном разряде.