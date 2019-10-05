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Espreso.tvСпортЯстремская стала первой украинкой, которая сыграет в финале турнира WTA Premier Mandatory

Ястремская стала первой украинкой, которая сыграет в финале турнира WTA Premier Mandatory


фото: twitter
Даяна Ястремская в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в финал турнира в Пекине и стала первой в истории украинкой, которая сыграет в решающем матче соревнований серии WTA Premier Mandatory

Об этом сообщает Tennisua.org .

В полуфинальном матче латвийско-украинский дуэт Остапенко - Ястремская победил сестер Каролину и Кристину Плишкова из Чехии: 4: 6, 6: 4, 10: 6.

Судьба встречи решилась на первом же матчболе, благодаря видеоповтору. Судья зафиксировал аут на приеме у Елены Остапенко, однако теннисистки воспользовались повтором, который показал, что мяч попал в линию.

Ястремская стала первой в истории украинкой, которая сыграет в финале турнира категории WTA Premier Mandatory как в парном, так и в одиночном разряде.

  • Напомним, 3 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал турнира WTA в Пекине в парном разряде.

 

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