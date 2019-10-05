Ястремская стала первой украинкой, которая сыграет в финале турнира WTA Premier Mandatory
Об этом сообщает Tennisua.org .
В полуфинальном матче латвийско-украинский дуэт Остапенко - Ястремская победил сестер Каролину и Кристину Плишкова из Чехии: 4: 6, 6: 4, 10: 6.
Судьба встречи решилась на первом же матчболе, благодаря видеоповтору. Судья зафиксировал аут на приеме у Елены Остапенко, однако теннисистки воспользовались повтором, который показал, что мяч попал в линию.
Ястремская стала первой в истории украинкой, которая сыграет в финале турнира категории WTA Premier Mandatory как в парном, так и в одиночном разряде.
What a way to end a semifinal! @ jelenaostapenk8 and @D_Yastremska are through to the @chinaopen final, beating Pliskova and Pliskova 4-6, 6-4, 10-6! pic.twitter.com/HCnPBpDwIm- WTA (@WTA) October 5, 2019
- Напомним, 3 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал турнира WTA в Пекине в парном разряде.
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