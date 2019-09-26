Теннисистка Цуренко восстановилась от травмы и начала тренировки
26 сентября, 2019, 20:08
Известная украинская теннисистка Леся Цуренко восстановилась от травмы локтя и начала тренировки
Об этом теннисистка сообщила в Instagram.
Ведущая украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 68 место в рейтинге WTA, восстановилась от травмы локтя и начала тренировки.
Стоит отметить, что из-за повреждения 30-летняя спортсменка пропустила ряд турниров WTA i US Open.
- 26 сентября украинская теннисистка Марта Костюк разобралась с соперницей Сарой Эррани в 1/8 финала турнира ITF, в Валенсии
- Добавим, что 26 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина без шансов уступила американке Элисон Риск в четвертьфинале турнира WTA в Китае.
- Напомним, 26 сентября в четвертьфинале турнира WTA в Китае другая украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила седьмой ракетке мира Петре Квитовой из Чехии.
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