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Espreso.tvСпортТеннисистка Цуренко восстановилась от травмы и начала тренировки

Теннисистка Цуренко восстановилась от травмы и начала тренировки


фото: twitter
Известная украинская теннисистка Леся Цуренко восстановилась от травмы локтя и начала тренировки

Об этом теннисистка сообщила в Instagram.

Ведущая украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 68 место в рейтинге WTA, восстановилась от травмы локтя и начала тренировки.

Стоит отметить, что из-за повреждения 30-летняя спортсменка пропустила ряд турниров WTA i US Open.

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