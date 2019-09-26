Теннисистка Цуренко восстановилась от травмы и начала тренировки

26 сентября, 2019, 20:08

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко восстановилась от травмы локтя и начала тренировки

Об этом теннисистка сообщила в Instagram.

Ведущая украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 68 место в рейтинге WTA, восстановилась от травмы локтя и начала тренировки.

Стоит отметить, что из-за повреждения 30-летняя спортсменка пропустила ряд турниров WTA i US Open.