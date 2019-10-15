Пенс летит в Турцию, чтобы остановить вторжение на севере Сирии, - СМИ
15 октября, 2019, 21:34
Вице-президент США Майк Пенс в ближайшие 24 часа отправится в Анкару для того, чтобы обсудить с представителями правительства Турции прекращение огня на севере Сирии
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Это произойдет в ближайшие 24 часа, могу лишь вам сказать, что это будет очень скоро", - сообщил собеседник агентства ЭФЭ на условиях анонимности.
Он отказался уточнять, намерен ли Пенс встречаться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, ограничившись лишь фразами о том, что целью поездки будет обсуждение прекращения огня и доведение до сведения турецкого правительства беспокойство Вашингтона в связи с действиями Турции на севере Сирии.
- Напомним, что Великобритания планирует приостановить выдачу новых лицензий на экспорт оружия в Турцию из-за проведения военной операции турецкой стороной в Сирии.
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