Пенс летит в Турцию, чтобы остановить вторжение на севере Сирии, - СМИ

15 октября, 2019, 21:34

Вице-президент США Майк Пенс в ближайшие 24 часа отправится в Анкару для того, чтобы обсудить с представителями правительства Турции прекращение огня на севере Сирии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это произойдет в ближайшие 24 часа, могу лишь вам сказать, что это будет очень скоро", - сообщил собеседник агентства ЭФЭ на условиях анонимности.

Он отказался уточнять, намерен ли Пенс встречаться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, ограничившись лишь фразами о том, что целью поездки будет обсуждение прекращения огня и доведение до сведения турецкого правительства беспокойство Вашингтона в связи с действиями Турции на севере Сирии.