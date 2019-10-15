Лунин вошел в двадцатку лучших молодых футболистов мира
15 октября, 2019, 15:10
Украинский вратарь Андрей Лунин среди двадцатки лучших молодых футболистов мира, которые будут соревноваться за звание Golden-Boy-2019
Об этом сообщает Tuttosport.
Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, который находится в аренде в "Вальядолиде", вошел в топ-20 лучших молодых футболистов мира (до 21 года), которые соревнуются за звание Golden-Boy-2019.
На данный момент за Лунина проголосовало 8% болельщиков, лидирует в голосовании Жуан Феликс, у португальца 11% голосов.
Среди других конкурентов украинца: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд), Маттейс Где Лигт ("Ювентус"), Филипп Фоден ( "Манчестер Сити"), Мейсон Маунт ("Челси") и другие.
- 3 октября бывший тренер сборной Украины U21 Александр Головко назвал лучшим молодым футболистом страны вратаря Андрея Лунина.
- 30 сентября стало известно, что голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин может перейти в другую команду , если и дальше не будет получать игровой практики.
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