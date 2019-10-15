 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛунин вошел в двадцатку лучших молодых футболистов мира

Лунин вошел в двадцатку лучших молодых футболистов мира


фото: ffu.ua
Украинский вратарь Андрей Лунин среди двадцатки лучших молодых футболистов мира, которые будут соревноваться за звание Golden-Boy-2019

Об этом сообщает Tuttosport.

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, который находится в аренде в "Вальядолиде", вошел в топ-20 лучших молодых футболистов мира (до 21 года), которые соревнуются за звание Golden-Boy-2019.

На данный момент за Лунина проголосовало 8% болельщиков, лидирует в голосовании Жуан Феликс, у португальца 11% голосов.

Среди других конкурентов украинца: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд), Маттейс Где Лигт ("Ювентус"), Филипп Фоден ( "Манчестер Сити"), Мейсон Маунт ("Челси") и другие.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

14 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать