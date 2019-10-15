Лунин вошел в двадцатку лучших молодых футболистов мира

15 октября, 2019, 15:10

Украинский вратарь Андрей Лунин среди двадцатки лучших молодых футболистов мира, которые будут соревноваться за звание Golden-Boy-2019

Об этом сообщает Tuttosport.

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, который находится в аренде в "Вальядолиде", вошел в топ-20 лучших молодых футболистов мира (до 21 года), которые соревнуются за звание Golden-Boy-2019.

На данный момент за Лунина проголосовало 8% болельщиков, лидирует в голосовании Жуан Феликс, у португальца 11% голосов.

Среди других конкурентов украинца: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд), Маттейс Где Лигт ("Ювентус"), Филипп Фоден ( "Манчестер Сити"), Мейсон Маунт ("Челси") и другие.