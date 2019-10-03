Экс-тренер сборной назвал лучшего молодого футболиста Украины
3 октября, 2019, 18:36
Бывший тренер сборной Украины U21 Александр Головко назвал лучшим молодым футболистом страны вратаря Андрея Лунина
Об этом сообщает Трендец в YouTube.
Экс-тренер сборной Украины U21 Александр Головко, выразил свое мнение о том, кого он считает лучшим молодым футболистом в Украине.
"Лучший молодой игрок - это Андрей Лунин. Он молодой, а выглядит зрелым. Однако психика у него еще молодая", - признался специалист.
Этим летом голкипер "Реала" Андрей Лунин присоединился в рамках аренды к "Вальядолида", однако до сих пор так и не дебютировал за основную команду.
- Голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин вошел в список претендентов на звание GOLDEN BOY -2019.
- 30 сентября стало известно, что голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин, может перейти в другую команду, если и дальше не будет получать игровой практики.
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