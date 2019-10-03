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Espreso.tvСпортЭкс-тренер сборной назвал лучшего молодого футболиста Украины

Экс-тренер сборной назвал лучшего молодого футболиста Украины


фото: ffu.ua
Бывший тренер сборной Украины U21 Александр Головко назвал лучшим молодым футболистом страны вратаря Андрея Лунина

Об этом сообщает Трендец в YouTube.

Экс-тренер сборной Украины U21 Александр Головко, выразил свое мнение о том, кого он считает лучшим молодым футболистом в Украине.

"Лучший молодой игрок - это Андрей Лунин. Он молодой, а выглядит зрелым. Однако психика у него еще молодая", - признался специалист.

Этим летом голкипер "Реала" Андрей Лунин присоединился в рамках аренды к "Вальядолида", однако до сих пор так и не дебютировал за основную команду.

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