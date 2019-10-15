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Espreso.tvОбщество18 октября впервые состоится час вопросов к новоназначенному правительству

18 октября впервые состоится час вопросов к новоназначенному правительству


фото: kmu.gov.ua
В пятницу, 18 октября, правительство Алексея Гончарука час будет отвечать на вопросы народных депутатов

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает Еспресо.TV

"В пятницу, 18 октября, состоится час вопросов к правительству. Могут поднимать только вопросы, определенные очерченной тематикой", - рассказал Разумков.

По его словам, во время согласительного совета заслушают предложения глав фракции и определятся с тематикой часа вопросов к правительству на 18 сентября.

Отметим, что это будет первый час вопросов к новоназначенному правительству. По словам Разумкова, в сентябре таких часов не было в календарном плане, потому что нужно было разработать проект бюджета на 2020 год.

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