18 октября впервые состоится час вопросов к новоназначенному правительству
15 октября, 2019, 10:24
В пятницу, 18 октября, правительство Алексея Гончарука час будет отвечать на вопросы народных депутатов
Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает Еспресо.TV
"В пятницу, 18 октября, состоится час вопросов к правительству. Могут поднимать только вопросы, определенные очерченной тематикой", - рассказал Разумков.
По его словам, во время согласительного совета заслушают предложения глав фракции и определятся с тематикой часа вопросов к правительству на 18 сентября.
Отметим, что это будет первый час вопросов к новоназначенному правительству. По словам Разумкова, в сентябре таких часов не было в календарном плане, потому что нужно было разработать проект бюджета на 2020 год.
- Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что работа Кабинета министров теперь предусматривает проведение заседаний в закрытом режиме , а общение чиновников с журналистами пройдет в пресс-центре Кабмина.
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