18 октября впервые состоится час вопросов к новоназначенному правительству

15 октября, 2019, 10:24

В пятницу, 18 октября, правительство Алексея Гончарука час будет отвечать на вопросы народных депутатов

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает Еспресо.TV

"В пятницу, 18 октября, состоится час вопросов к правительству. Могут поднимать только вопросы, определенные очерченной тематикой", - рассказал Разумков.

По его словам, во время согласительного совета заслушают предложения глав фракции и определятся с тематикой часа вопросов к правительству на 18 сентября.

Отметим, что это будет первый час вопросов к новоназначенному правительству. По словам Разумкова, в сентябре таких часов не было в календарном плане, потому что нужно было разработать проект бюджета на 2020 год.