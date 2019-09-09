Часа вопросов к правительству в сентябре не будет: Разумков объяснил причины
Об этом сказал спикер парламента Украины Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV
"Звучало много вопросов относительно часа вопросов к правительству в эту пятницу. Календарным планом не предусмотрено часа вопросов к правительству в пятницу 13-го и 20-го сентября ", - сказал он.
"Это связано с тем, что согласно статье 96 КУ Кабинет министров не позднее 15 сентября должен подать в Верховную Раду Украины проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год", - пояснил Разумков.
Также представляется доклад об исполнении бюджета текущего года. Кроме того, согласно статье 227 Регламента ВР и статьи 11 закона "О КМУ" программа деятельности правительства передается в парламент в месячный срок после формирования Кабмина:
"Я хотел бы напомнить, что Кабинет Министров был сформирован только 29 августа, поэтому давайте немного подождем", - добавил Разумков.
Он отметил, что на пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности государственный бюджет Украины на 2020 год.
- Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что работа Кабинета министров теперь предусматривает проведение заседаний в закрытом режиме , а общение чиновников с журналистами пройдет в пресс-центре Кабмина.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень