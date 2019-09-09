Часа вопросов к правительству в сентябре не будет: Разумков объяснил причины

9 сентября, 2019, 11:44

Календарным планом не предусмотрено часа вопросов к правительству в пятницу 13-го и 20-го сентября

Об этом сказал спикер парламента Украины Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV

"Звучало много вопросов относительно часа вопросов к правительству в эту пятницу. Календарным планом не предусмотрено часа вопросов к правительству в пятницу 13-го и 20-го сентября ", - сказал он.

"Это связано с тем, что согласно статье 96 КУ Кабинет министров не позднее 15 сентября должен подать в Верховную Раду Украины проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год", - пояснил Разумков.

Также представляется доклад об исполнении бюджета текущего года. Кроме того, согласно статье 227 Регламента ВР и статьи 11 закона "О КМУ" программа деятельности правительства передается в парламент в месячный срок после формирования Кабмина:

"Я хотел бы напомнить, что Кабинет Министров был сформирован только 29 августа, поэтому давайте немного подождем", - добавил Разумков.

Он отметил, что на пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности государственный бюджет Украины на 2020 год.