Кабмин теперь будет заседать в закрытом режиме

2 сентября, 2019, 15:43

Работа Кабинета министров отныне предусматривает проведение заседаний в закрытом режиме, а общение чиновников с журналистами будет проходить в пресс-центре Кабмина

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства в понедельник, 2 сентября, сообщает Еспресо.TV.

"Заседание правительства не должны превращать в шоу, это очень важно. Поэтому мы изменим формат проведения заседаний правительства и будем общаться с прессой по результатам этой работы. Мы сначала будем работать с министрами в нормальном режиме. Но после заседания правительства мы будем выходить к прессе и будем общаться с вами", - сказал Гончарук.

После этого он предложил журналистам покинуть зал заседаний и перейти в пресс-центр.