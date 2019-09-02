Кабмин теперь будет заседать в закрытом режиме
2 сентября, 2019, 15:43
Работа Кабинета министров отныне предусматривает проведение заседаний в закрытом режиме, а общение чиновников с журналистами будет проходить в пресс-центре Кабмина
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства в понедельник, 2 сентября, сообщает Еспресо.TV.
"Заседание правительства не должны превращать в шоу, это очень важно. Поэтому мы изменим формат проведения заседаний правительства и будем общаться с прессой по результатам этой работы. Мы сначала будем работать с министрами в нормальном режиме. Но после заседания правительства мы будем выходить к прессе и будем общаться с вами", - сказал Гончарук.
После этого он предложил журналистам покинуть зал заседаний и перейти в пресс-центр.
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