Зеленский с женой почтили память погибших защитников Украины
14 октября, 2019, 13:13
В понедельник, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская пришли к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве почтить память украинских защитников
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память", - говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский планирует в День защитника Украины осуществить рабочую поездку в Донецкую область, где намерен посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими Объединенных сил.
Напомним, 14 октября проходит празднование Дня защитника Украины . В украинских городах в этот день также проходят акции "Нет капитуляции!" .
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