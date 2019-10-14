Зеленский с женой почтили память погибших защитников Украины

14 октября, 2019, 13:13

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский планирует в День защитника Украины осуществить рабочую поездку в Донецкую область, где намерен посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими Объединенных сил.

Напомним, 14 октября проходит празднование Дня защитника Украины . В украинских городах в этот день также проходят акции "Нет капитуляции!" .