Во Львове проходит акция "Нет капитуляции!"

14 октября, 2019, 12:35

В понедельник, 14 октября, в рамках празднования Дня защитника Украины во Львове состоялась акция "Нет капитуляции!" против сдачи украинских национальных интересов в противостоянии с российским агрессором

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Участники акции прошли по улицам Львова, выкрикивая "Спасибо защитникам Украины! Нет капитуляции!" и пели своеобразный гимн Украинской повстанческой армии - песню "Лента за лентой патроны подавай".

"Во Львове сегодня вообще большой праздник. В День защитника Отечества происходило перезахоронение воинов УПА. Они погибли, их тела нашли и перезахоронили на мемориале возле Лычаковского кладбища. Состоялось чествование у могил тех погибших львовян, которые погибли в АТО - и добровольцы и солдаты, офицеры ВСУ. Это было очень трогательно. Было очень много их родственников, много служб в церквях, много мероприятий награждения ветеранов. И акция "Нет капитуляции!", которая происходит везде в Украине и куда пришли люди, которые хотят выразить свою позицию, которая заключается в том, что Украина должна бороться, не сдаваться и защищать свою независимость, что любые договоренности с российским агрессором все равно не приведут к добру, а приведут лишь к эскалации конфликта ", - сказал присутствовавший на месте событий народный депутат Украина Николай Княжицкий.

Народный депутат отметил, что акции "Нет капитуляции!" носят исключительно мирный характер и не направлены против каких-либо политических партий или движений.

"Это мирные акции, это не акции против кого-то или за кого-то - это акции за Украину, за независимость Украины", - сказал Княжицкий.

Напомним, 14 октября проходит празднование Дня защитника Украины . В украинских городах в этот день также проходят акции "Нет капитуляции!".