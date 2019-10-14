Сегодня отмечают День защитника Украины

14 октября, 2019, 09:54

14 октября украинцы отмечают День защитника Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

День защитника Украины был установлены в 2014 году указом президента "с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности".

Установление этого общегосударственного праздника завершило отказ от советского 23 февраля, празднование которого стало особенно неприемлемым после начала российской вооруженной агрессии против Украины.

Дата 14 октября была избрана, поскольку именно в этот день в Украине отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества, а также годовщина создания УПА. Богородица традиционно считалась покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. На Покров в Украине казаки проводили Большой совет, во время которого избирали гетмана и определяли дальнейший план действий.