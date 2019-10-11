"Нет капитуляции": ветераны войны пройдут маршем в День защитника Украины

11 октября, 2019, 19:16

Ветераны боевых действий 14 октября в День защитника Украины, проведут в Киеве марш "Нет капитуляции"

Об они объявили на пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина

Требование - президент Зеленский должен искать решения конфликта на Донбассе, вне Минского формата, но не через разведение войск и никаких особых статусов для ОРДЛО.

Яна Зинкевич назвала требования акции: "Это - запрет введения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины, потому что это путь к развалу. Это - запрет на введение амнистии для боевиков, запрет отвода украинских войск на линии разграничения, запрет на любые какие-либо негосударственные военизированные формирования на территории ОРДЛО, запрет проведения выборов в любые органы власти и самоуправления до получения полного контроля на всей линии российско-украинской границы ".

Бывший участник АТО и узник Кремля Евгений Панов призвал президента Зеленского быть осторожнее в переговорах с РФ.

"Мы выступаем не против мирных инициатив, мы выступаем против вещей, которые являются жизненно опасными для существования нашей страны. Мы выступаем против абсурдного Минского формата... С него надо выходить и искать совершенно новые адекватные площадки, на которых мы сможем защищать наши национальные интересы", - сказал первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий.

Марш начнется в 16:00 в парке Тараса Шевченко в Киеве. Организаторы акции - ветеранские организации - просят не приносить на марш политические флаги и лозунги, а также запрещенные предметы, соблюдать правопорядок и не поддаваться на провокации. Колонна пройдет до площади Независимости, где состоится вече, а затем участники акции переместятся в правительственный квартал и устроят перформанс.