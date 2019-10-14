В Киеве проходит марш УПА "Защитим украинскую землю"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Мероприятие началось в 13:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники мероприятия отправились по центральным улицам Киева. Активисты выступают против "формулы Штайнмайера" и продажи земли.
"Главное требование нынешнего Марша - не допустить потери территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинскими олигархами и иностранным капиталом", - сообщают организаторы на странице акции в Facebook.
Участники мероприятия выкрикивают лозунги "Требования нации - нет капитуляции!", "Мародеров - за решетку!"
Напомним, 14 октября проходит празднование Дня защитника Украины. В украинских городах в этот день также проходят акции "Нет капитуляции!".
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