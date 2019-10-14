Украина - Португалия: Где и когда смотреть отборочный матч Евро-2020

14 октября, 2019, 07:00

Сегодня в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины встречается в Киеве с национальной командой Португалии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перед ключевым матчем против сборной Португалии, национальная команда Украины имеет в активе 16 очков и возглавляет группу В. В случае победы над португальцами, украинцы гарантируют себе выход на чемпионат Европы-2020 с 1-го места, а если сыграют хотя бы вничью, то станут недосягаемыми для Сербии, которая идет на 3-й строчке.

Отборочный турнир Евро-2020

8-й тур

Группа B

Украина - Португалия

14 октября, Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"