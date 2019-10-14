Украина - Португалия: Где и когда смотреть отборочный матч Евро-2020
14 октября, 2019, 07:00
Сегодня в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины встречается в Киеве с национальной командой Португалии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Перед ключевым матчем против сборной Португалии, национальная команда Украины имеет в активе 16 очков и возглавляет группу В. В случае победы над португальцами, украинцы гарантируют себе выход на чемпионат Европы-2020 с 1-го места, а если сыграют хотя бы вничью, то станут недосягаемыми для Сербии, которая идет на 3-й строчке.
Отборочный турнир Евро-2020
8-й тур
Группа B
Украина - Португалия
14 октября, Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало - 21:45
Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"
- После 7-го тура квалификации Евро-2020 сборная Украины остается на 1-й строчке в группе B
- 11 октября, в матче 7-го тура отбора на Евро-2020 сборная Украины победила соперников из Литвы со счетом 2:0.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-