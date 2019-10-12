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Espreso.tvСпортЕвро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины после 7-го тура

Евро-2020: как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины после 7-го тура


фото: REUTERS
После 7-го тура квалификации Евро-2020 сборная Украины остается на 1-й строчке в группе B

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

11 октября в группе В, где выступает сборная Украины, состоялся 7-й тур квалификации Евро-2020. Украинцы победили в противостоянии против Литвы и оставили за собой первую позицию в группе, теперь в их активе 16 очков.

Вслед за Украиной идет Португалия, которая встречалась с Люксембургом и без проблем разгромила соперника со счетом 3: 0, в этом матче Криштиану Роналду забил 699-й гол в футбольной карьере. В Португалии 11 очков, у Литвы лишь 4 пункта и предпоследнее место в группе.

Следующий матч национальная сборная Украины проведет против сборной Португалии, поединок состоится 14 октября в Киеве.

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