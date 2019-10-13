В ОБСЕ заявили о готовности боевиков к отводу войск на Донбассе

13 октября, 2019, 17:16

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о готовности террористических группировок на Донбассе к отводу войск

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ сообщили, что террористы запускали белые сигнальные ракеты на блокпостах в Золотом Луганской области и Петровском Донецкой области, что якобы означает готовность к отводу войск.

"Наблюдатели видели, что на блокпосту вооруженных формирований на южной окраине участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, которая означала готовность возобновить разведение", - говорится в отчете.

Согласно докладу миссии, аналогичные действия боевики осуществляли 11 октября и в Петровском.

"Однако поскольку соответствующих действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - заявили в СММ ОБСЕ.