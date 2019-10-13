В ОБСЕ заявили о готовности боевиков к отводу войск на Донбассе
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Наблюдатели ОБСЕ сообщили, что террористы запускали белые сигнальные ракеты на блокпостах в Золотом Луганской области и Петровском Донецкой области, что якобы означает готовность к отводу войск.
"Наблюдатели видели, что на блокпосту вооруженных формирований на южной окраине участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, которая означала готовность возобновить разведение", - говорится в отчете.
Согласно докладу миссии, аналогичные действия боевики осуществляли 11 октября и в Петровском.
"Однако поскольку соответствующих действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - заявили в СММ ОБСЕ.
- 11 октября президент России Владимир Путин заявил, что президент Владимир Зеленский не в состоянии обеспечить разведение войск.
- По словам президента Украины Владимира Зеленского , для начала разведения войск не выполняется главное условие о соблюдении режима тишины в течение 7 дней.
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