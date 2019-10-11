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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей четверга

Евро-2020: результаты всех матчей четверга


фото: UEFA
10 октября были сыграны 10 матчей 7-го тура квалификации к Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отборочный турнир Евро-2020, 7-й тур

Группа C

Беларусь - Эстония 0: 0

Нидерланды - Северная Ирландия 3: 1

Голы: Деппа, 84, 90 + 4, Де Йонг, 90 + 1 - Мадженнис, 75

Группа E

Словакия - Уэльс 1: 1

Голы: Куцка, 53 - Мур, 25

Хорватия - Венгрия 3: 0

Голы: Модрич, 5, Петкович, 24, 42

Группа I

Казахстан - Кипр 1: 2

Голы: Ерланов, 34 - Сотир, 73, Иоанну, 84

Бельгия - Сан-Марино 9: 0

Голы: Лукаку, 28, 41, Шадли, 41, Бролли, 35 (аг), Алдервейрелд, 43, Тилеманс, 45 + 1, Бентеке, 79, Версхарен, 84, Кастано, 90

Россия - Шотландия 4: 0

Голы: Дзюба, 57, 70, Оздоев, 60, Головин, 84

Группа G

Австрия - Израиль 3: 1

Голы: Лазаро, 41, Хинтереггер, 56, Забитцер, 86 - Захави, 34

Латвия - Польша 0: 3

Голы: Левандовски, 9, 13, 76

Северная Македония - Словения 2: 1

Голы: Эльмас, 50, 68 - Иличич, 90+

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