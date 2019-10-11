Евро-2020: результаты всех матчей четверга
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Отборочный турнир Евро-2020, 7-й тур
Группа C
Беларусь - Эстония 0: 0
Нидерланды - Северная Ирландия 3: 1
Голы: Деппа, 84, 90 + 4, Де Йонг, 90 + 1 - Мадженнис, 75
Группа E
Словакия - Уэльс 1: 1
Голы: Куцка, 53 - Мур, 25
Хорватия - Венгрия 3: 0
Голы: Модрич, 5, Петкович, 24, 42
Группа I
Казахстан - Кипр 1: 2
Голы: Ерланов, 34 - Сотир, 73, Иоанну, 84
Бельгия - Сан-Марино 9: 0
Голы: Лукаку, 28, 41, Шадли, 41, Бролли, 35 (аг), Алдервейрелд, 43, Тилеманс, 45 + 1, Бентеке, 79, Версхарен, 84, Кастано, 90
Россия - Шотландия 4: 0
Голы: Дзюба, 57, 70, Оздоев, 60, Головин, 84
Группа G
Австрия - Израиль 3: 1
Голы: Лазаро, 41, Хинтереггер, 56, Забитцер, 86 - Захави, 34
Латвия - Польша 0: 3
Голы: Левандовски, 9, 13, 76
Северная Македония - Словения 2: 1
Голы: Эльмас, 50, 68 - Иличич, 90+
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