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Espreso.tvСпортВ чемпионате Украины по хоккею выступает 41 россиян

В чемпионате Украины по хоккею выступает 41 россиян


фото: uhl.ua
В заявке украинских хоккейных клубов на этот сезон УХЛ присутствуют 41 россиян

Об этом сообщает tribuna.com.

В чемпионате Украины по хоккею выступает 41 российский спортсмен. Это самая многочисленная легионерская нация в УХЛ.

Крупнейшая российская диаспора выступает за "Кременчуг" - 15, 10 россиян играют - за "Днепр", 9 - за "Ледяных Волков" и 7 - "Донбасс".

В нынешнем сезоне УХЛ выступают 6 клубов. После 8-го тура турнирную таблицу возглавляет "Кременчуг".

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