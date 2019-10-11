В чемпионате Украины по хоккею выступает 41 россиян
11 октября, 2019, 23:15
В заявке украинских хоккейных клубов на этот сезон УХЛ присутствуют 41 россиян
Об этом сообщает tribuna.com.
В чемпионате Украины по хоккею выступает 41 российский спортсмен. Это самая многочисленная легионерская нация в УХЛ.
Крупнейшая российская диаспора выступает за "Кременчуг" - 15, 10 россиян играют - за "Днепр", 9 - за "Ледяных Волков" и 7 - "Донбасс".
В нынешнем сезоне УХЛ выступают 6 клубов. После 8-го тура турнирную таблицу возглавляет "Кременчуг".
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