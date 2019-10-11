В чемпионате Украины по хоккею выступает 41 россиян

11 октября, 2019, 23:15

В заявке украинских хоккейных клубов на этот сезон УХЛ присутствуют 41 россиян

Об этом сообщает tribuna.com.

В чемпионате Украины по хоккею выступает 41 российский спортсмен. Это самая многочисленная легионерская нация в УХЛ.

Крупнейшая российская диаспора выступает за "Кременчуг" - 15, 10 россиян играют - за "Днепр", 9 - за "Ледяных Волков" и 7 - "Донбасс".

В нынешнем сезоне УХЛ выступают 6 клубов. После 8-го тура турнирную таблицу возглавляет "Кременчуг".