Знаменитый футбольный голкипер начал хоккейную карьеру
10 октября, 2019, 17:01
Бывший голкипер "Челси" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс"
Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба.
Петр Чех решил начать хоккейную карьеру. 37-летний вратарь подписал контракт с английским клубом "Гилфорд Феникс".
"Я рад возможности сыграть за "Феникс". Надеюсь, смогу помочь этой молодой команде достичь намеченных целей в сезоне и постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать шанс сыграть. Это будет прекрасный опыт мне сыграть в игру, в которую я играл , будучи ребенком", - сказал чешский футболист.
За 20-летнюю карьеру футбольного голкипера Петр Чех сыграл 727 матчей во всех турнирах 317 из которых отстоял на ноль. В составе "Челси" четыре раза выигрывал чемпионат Англии и однажды победил в финале Лиги чемпионов.
- 4 сентября стало известно, что знаменитый чешский голкипер футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех тренируется с английским хоккейным клубом "Гилфорд Флэймз".
- Напомним, в января 2019 года Петр Чех заявил, что после финиша сезона завершает карьеру .
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