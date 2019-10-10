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Espreso.tvСпортЗнаменитый футбольный голкипер начал хоккейную карьеру

Знаменитый футбольный голкипер начал хоккейную карьеру


фото: twitter
Бывший голкипер "Челси" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс"

Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

Петр Чех решил начать хоккейную карьеру. 37-летний вратарь подписал контракт с английским клубом "Гилфорд Феникс".

"Я рад возможности сыграть за "Феникс". Надеюсь, смогу помочь этой молодой команде достичь намеченных целей в сезоне и постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать шанс сыграть. Это будет прекрасный опыт мне сыграть в игру, в которую я играл , будучи ребенком", - сказал чешский футболист.

За 20-летнюю карьеру футбольного голкипера Петр Чех сыграл 727 матчей во всех турнирах 317 из которых отстоял на ноль. В составе "Челси" четыре раза выигрывал чемпионат Англии и однажды победил в финале Лиги чемпионов.

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