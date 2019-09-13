Состоялась презентация чемпионата мира по хоккею, который состоится в Киеве

13 сентября, 2019, 17:04

В Киеве состоялась презентация чемпионата мира по хоккею U20, который пройдет с 12 по 18 декабря

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Вчера, 12 сентября, в НСК "Олимпийский" состоялась презентация чемпионата мира среди юниоров, который пройдет с 12 по 18 декабря. Все матчи будут проводиться в столичном дворце спорта.

"Когда мы с министерством молодежи и спорта Украины готовили заявку, обсуждали все вопросы, однозначно было решено, что проводить турнир нужно на лучшей арене во Дворце Спорта в Киеве.

Хочу всем напомнить, что чемпионат мира U18 мы провели на очень высоком уровне. Тогда мы получили высокую оценку от Международной федерации хоккея, что и стало причиной того, что мы снова имеем возможность провести чемпионат в Киеве ", - говорится в сообщении.

Также презентацию украсил Валерий Жидков, который начал мероприятие юмористическим вступлением. А в завершение вечера на сцене выступил Полиграф Шарикоoff.