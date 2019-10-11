Раненый украинский военный скончался в больнице в Днепре
11 октября, 2019, 17:06
11 октября украинский командир инженерно-саперного взвода, прапорщик Вячеслав Кубрак (позывной "Шар") умер в больнице им. Мечникова города Днепра. 8 октября он получил ранение в результате взрыва мины
Об этом сообщает пресс служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
"В результате получения минно-взрывного ранения 8 октября во время выполнения боевой задачи в операции объединенных сил сегодня в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич - командир инженерно саперного взвода", - говорится в сообщении.
Также отмечено, что три дня врачи пытались спасти его.
Командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибшего.
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