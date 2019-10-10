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Espreso.tvОбществоНазвано имя погибшего в зоне ООС морского пехотинца

Названо имя погибшего в зоне ООС морского пехотинца

Стало известно имя военнослужащего, убитого во время вражеского обстрела. Это Юрий Волк из 36-й отдельной бригады морской пехоты
Об этом сообщила пресс служба бригады.
 
"В районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, погиб наш побратим, старший матрос Юрий Владимирович Волк. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти", - говорится в некрологе.
 
Личный состав бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины.
 
36-я отдельная бригада ВМСУ выполняет задачи в Донецкой области.
 
По данным пресс-центре ООС, в результате боевых действий погиб украинский воин ..

 

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