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Espreso.tvОбществоНа Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец ООС

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец ООС


фото: uatv
В зоне ООС сегодня, 10 октября, при обстреле боевиков погиб военнослужащий
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
 
"Сегодня, 10 октября во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
 
Обстоятельства выясняются рабочей группой вооруженных сил Украины.

  • Напомним, в Донбассе погиб 39-летний боец ООС с Одесчины, - СМИ

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