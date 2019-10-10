На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец ООС
10 октября, 2019, 16:52
В зоне ООС сегодня, 10 октября, при обстреле боевиков погиб военнослужащий
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
"Сегодня, 10 октября во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Обстоятельства выясняются рабочей группой вооруженных сил Украины.
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Напомним, в Донбассе погиб 39-летний боец ООС с Одесчины, - СМИ
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